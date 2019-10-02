Потребление алкоголя в России сокращается

С 2003 до 2016 года этот показатель снизился более чем на 40%, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Сократилось также и число смертей, связанных с алкоголем.

На этом фоне, по данным экспертов, ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума: почти 68 лет у мужчин, 78 — у женщин. В числе примененных российскими властями мер ВОЗ назвал постепенное повышение акцизов на алкоголь, введение минимальной розничной цены на водку, внедрение системы мониторинга производства и продажи алкоголя, а также запрет торговли алкогольной продукцией по ночам.