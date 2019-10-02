Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор одного из участников протестной акции 27 июля

Ивана Подкопаева ранее признали виновным в применении насилия против силовиков.

Расследование против Подкопаева, работавшего до задержания техником в библиотеке, длилось чуть больше месяца. В начале сентября суд приговорил молодого человека к трем годам колонии. Фигурант так называемого московского дела не отрицал, что распылил перцовый газ в стражей порядка. В последнем слове он говорил, что сделал это в надежде остановить силовиков, которые выдавливали людей с улицы при помощи металлических заграждений.

Подкопаев заключил сделку со следствием, признал вину, извинялся перед потерпевшими. Его дело рассматривалось судом в особом порядке без исследования доказательств. Стоит отметить, что первоначально Подкопаева, как и десяток других участников летних протестов арестовали по подозрению в участии в массовых беспорядках. Впрочем, с большинства из них обвинения уже сняли.

Дело будет рассматривать судья Елена Лаврова.