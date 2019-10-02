Журналист «России сегодня» требует завести уголовное дело на организаторов тренинга для военных корреспондентов

Журналист агентства «Россия сегодня» требует завести уголовное дело на организаторов тренинга для военных корреспондентов. По его словам, там во время занятий над представителями прессы просто издеваются.

Слушателей учебно-практического курса «Бастион», организованного при участии Минобороны и Союза журналистов Москвы, откровенно пытали: им надевали на головы мешки, били по ребрам, заставляли связанными ползать по камням и обливали бараньей кровью. Об этом в интервью интернет-изданию «Медиазона» рассказал журналист Свят Павлов. По его словам, организаторы оправдывали происходящее тем, что настоящие террористы будут издеваться над представителями прессы еще сильнее. При этом так называемые преподаватели никогда не разбирали ошибки учеников, а советы ограничивались простой аксиомой — журналисты в подобных ситуациях всегда должны слушаться боевиков.

Избиения в рамках курса проходили неоднократно и в разных обстоятельствах. Павлов отметил, что многие учащиеся уехали с занятий из-за проблем со здоровьем. Когда он поступил также, московские врачи зафиксировали у него сотрясение мозга и многочисленные ушибы на грудной клетке и конечностях.

Накануне сотрудник агентства «Россия сегодня» обратился в Следственный Комитет с требованием наказать организаторов курса. Павлов подчеркивает, что их необходимо судить за превышение полномочий.

Павлов добавил, что на курсе остались в основном те журналисты, которые сами живут в горячих точках. По его словам, у этих людей нет выбора, поскольку по закону они не смогут работать без документа о завершении подобной учебной программы.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что в этой ситуации надо разобраться. При этом в интервью ТАСС он отметил, что эти учения проходят уже не первый год и раньше никаких нареканий не было.