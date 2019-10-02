Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко, по некоторым данным, покинет свой пост

Это связано с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, сообщил «Интерфаксу» информированный источник, отметив, что вчера Корниенко исполнилось 65 лет. Информацию подтвердила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, а также источники РБК, близкие к ФСБ. По их данным, президент Владимир Путин уволит не только Корниенко, но и еще ряд других высших должностных лиц. По словам собеседников агентства, указ будет обнародован в ближайшее время.

В свою очередь «Московский комсомолец» пишет, что ФСИН возглавит выходец из ФСБ.

Корниенко был назначен директором ФСИН в июне 2012 года. Он сменил на этом посту Александра Реймера.