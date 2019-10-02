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00:00, 02 октября 2019

В Киеве проходит стихийный митинг против подписания «формулы Штайнмайера»

У офиса президента Украины собралось вечером около 700 человек, сообщает издание «Украинские новости». Протестующие считают согласование документа «путем к капитуляции» и требуют отставки главы государства. Все входы в офис президента охраняет Национальная полиция, обстановка у здания спокойная. Митинг начался после брифинга главы государства Владимира Зеленского, на котором тот подтвердил согласование контактной группой по Украине «формулы Штайнмайера».

Против согласования формулы выступила партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. Он, в частности заявил, что это является предпосылкой для снятия санкций с России. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что этот документ угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Между тем, в Москве позитивно оценили подписание «формулы». Официальный представитель МИД Мария Захаров выразила надежду, что это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.

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