Оппозиционеры обжалуют решение суда о выплате штрафа по иску «Автодора»

Коптевский суд обязал их выплатить 3 миллиона 400 тысяч рублей за якобы испорченное городское имущество в ходе акции 27 июля. Основным доказательством стало «экспертное» заключение, составленное некими сельскими специалистами из Приморского края, которые даже не выезжали в Москву, сказал Интерфаксу один из ответчиков глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин. Иск был удовлетворен частично. Истец оценил ущерб в 11,5 миллионов.