Минздрав обвинил в «грубом нарушении врачебной этики» сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина

Таким образом ведомство отреагировало на видеообращение врачей, которые пожаловались на руководство института. В министерстве сообщили, что комиссия, созданная в ответ на жалобы онкологов, пришла к выводу, что за время работы главы Центра Светланы Варфоломеевой там не проводились увольнения, а ее требования к коллективу абсолютно обоснованны.



Реакция Минздрава на конфликт в институте последовала, но врачи не верят в то, что будет проведено качественное расследование. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал замдиректора НИИ Детской онкологии и гематологии Максим Рыков. Рыков также заметил, что сейчас заявление на увольнение написали 26 специалистов, а это, в свою очередь, почти треть от общего состава института.