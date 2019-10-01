В Киеве неоднозначно восприняли новость о подписании контактной группой по Украине «формулы Штайнмайера». Так, против ее согласования выступила партия «Европейская солидарность». Ее лидер экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что это является пересмотром «Минска» и предпосылкой для снятия санкций с России.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что этот документ угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины. Во партии призвали президента Владимира Зеленского «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

Сразу после выступления на брифинге Владимира Зеленского, который сообщил о достигнутой договоренности, возле офиса президента в Киеве началась стихийная акция протеста.