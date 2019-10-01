Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко освобожден от должности. Это связано с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, сообщил «Интерфаксу» информированный источник, отметив, что вчера ему исполнилось 65 лет. Информацию об отставке Корниенко и ее причину подтвердила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По данным «Московского комсомольца», ФСИН возглавит выходец из ФСБ.