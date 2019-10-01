Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала 17-летнюю москвичку Ольгу Мисик на 10 тысяч рублей за акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова. Ей вменили участие в акции, повлекшей создание помех дорожному движению, рассказала «Медиазоне» адвокат активистки Татьяна Соломина.

Ранее комиссия прекратила два административных дела из-за участия Мисик в акциях за свободные выборы в Мосгордуму.

Девушка получила известность во время акции 27 июля, на которой она читала Конституцию сотрудникам полиции и Росгвардии. Тогда ее задержали, но на утро отпустили.