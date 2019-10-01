Москва позитивно оценивает согласование контактной группой по Украине подписание «формулы Штайнмайрера»

Официальный представитель МИД Мария Захаров выразила надежду, что согласование механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в этом регионе создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.

В аналогичном ключе высказался и глава МИД Германии Хайко Маас.

Он отметил, что достигнутые договоренности открывают дверь для саммита «нормандской четверки» и дальнейших этапов в реализации Минских соглашений.

Между тем, в Киеве эту новости восприняли неоднозначно. Так, против согласования формулы выступила партия «Европейская солидарность». Ее лидер экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что это является

пересмотром «Минска» и предпосылкой для снятия санкций с России.

Сразу после выступления на брифинге Владимира Зеленского, который сообщил о достигнутой договоренности, возле офиса президента в Киеве началась стихийная акция протеста.