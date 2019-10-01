В мэрию Москвы подали новую заявку на проведение акции «Бессмертный ГУЛАГ» в память о жертвах коммунистического террора и в поддержку нынешних политзаключенных. Она планируется на проспекте Сахарова 13-го октября. Как рассказал «Эху Москвы» один из заявителей, зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин, организаторы намерены подавать заявку до тех пор, пока акцию не согласуют.

Мерзликин также заметил, что нынешняя тенденция по запрету подобных мероприятий связана с тем, что власть их боится, полагая, что таким образом народ рано или поздно может потребовать смены власти.