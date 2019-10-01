Участников проекта «Движение» арестовали после того, как на одного из них наехал автомобиль с мигалками

Они уже получили сроки.

Тверской суд постановил, что трое пешеходов виновны в том, что вчера вечером не дали проехать машине ФСО, — сообщает интернет-портал «МБХ Медиа». Это расценивается как неповиновение законному распоряжению сотрудника государственной охраны. В итоге активисты Максим Ободец и Дмитрий Золотов получили по 13 суток в спецприемнике, а их коллега Андрей Орел – 15.

В протоколе полицейских сказано, что арестованные физически преградили путь служебному автомобилю. При этом изначально, еще до ареста, всё было по-другому, — сказал изданию координатор проекта «Движение» Андрей Филин. Он отметил, что в первое время протокол составляли на сотрудников ФСО, но позже, когда всех отвезли в отделение, решили объявить виновными пешеходов.

Сам суд вызвал в стороны защиты множество вопросов, сказал «МБХ Медиа» адвокат одного из арестованных Юрий Сенчев. По его словам, на ознакомление с материалами дела дали примерно полчаса и во время заседания не дали никого допросить. При этом, юрист подчеркнул, что были приведены все доказательства невиновности пешеходов.

Наезд произошел на Васильевском спуске, когда участники проекта снимали видео о массовых нарушениях правил дорожного движения.