Украина согласовала с участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе «формулу Штайнмайера»

Теперь ее предстоит включить в новый закон об особом статусе региона, — сообщил на брифинге президент страны Владимир Зеленский.

В Москве позитивно оценили эту новость. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что согласование «формулы Штайнмайера» создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей на Украине. Напомню, ранее в Москве называли подписание этого документа условием для первой встречи президентов России и Украины в «нормандском формате». Между тем, сразу после выступления Владимира Зеленского возле офиса президента в Киеве началась стихийная акция протеста.