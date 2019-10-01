В московскую мэрию снова подали заявку на проведение шествия «Бессмертный ГУЛАГ»

Заявителями выступили представители «Партии перемен», «Парнаса» и проекта «Декоммунизация». Шествие планируется 13 октября от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова.

Акция планировалась 6 октября, но московские власти отклонили заявку на эту дату. Отказ мэрия обосновала тем, что в уведомлении не были указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия. Также столичные власти отклонили заявку на массовый пикет у Стены скорби. Организаторы пытались оспорить это через суд, но он не стал рассматривать эти жалобы.