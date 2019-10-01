Тверской суд Москвы арестовал трех активистов проекта «Движение» по обвинению в неповиновении сотруднику ФСО

Их задержали накануне после того, как машина федеральной службы сбила одного из них на пешеходном переходе, — сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на адвоката Юрия Сенчева. В протоколах говорится, что активисты «физически преградили путь» служебному автомобилю. По словам координатора проекта Андрея Филина, инспекторы ГИБДД сначала составили протокол о наезде на человека, но затем его переписали.