В Следственный комитет поступила жалоба от журналиста на избиение на курсах по подготовке к работе в горячих точках

Их проводил в сентябре в Севастополе Союз журналистов Москвы. Как рассказал редактор РИА Новости Святослав Павлов, его и еще 30 человек избили морские пехотинцы при демонстрационном захвате в заложники. По его словам, военные над ними издевались, надевали на голову холщовые мешки и душили. Павлов утверждает, что одной участнице порвали ухо, другому отбили почки, еще одному, возможно, сломали ребро. У него самого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины и ушибы. Также есть подозрение на сотрясение мозга.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что в этой ситуации надо разобраться. При этом в интервью ТАСС он отметил, что эти учения проходят уже не первый год и раньше никаких нареканий не было.