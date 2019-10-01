Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устранении преград для проведения саммита в «нормандском формате». В ближайшее время станут известны конкретные даты. Он уточнил, что это стало возможным благодаря подписанию «формулы Штайнмайера». Документ был одобрен сегодня на встрече контактной группы в Минске. Он определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей. Зеленский пояснил, что закон начнет действовать на постоянной основе при условии, что там пройдут местные выборы по Конституции Украины и в соответствии с международными стандартами. Их должны признать в ОБСЕ.

Напомним, ранее в Москве называли подписание этой формулы условием для первой встречи президентов России и Украины в «нормандском формате».