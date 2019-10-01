Организаторы акции «Бессмертный ГУЛАГ» подали новую заявку на проведение мероприятия

Организаторы шествия «Бессмертный ГУЛАГ», среди которых активисты партии ПАРНАС, Партии перемен и общественного проекта «Декоммунизация», подали повторную заявку на проведения акции. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов зампред ПАРНАС Константин Мерзликин.

«Нам отказали в согласовании акции на 6 октября по нашей предыдущей заявке. Более того, вчера состоялся суд по рассмотрению нашего иска, где мы пытались оспорить решение московской мэрии, но суд также не удовлетворил наш иск. И мы сегодня снова подали заявку, она дублирует предыдущую за исключением моментов, связанных с учетом тех требований, которые мэрия выставила в отказе», — рассказал он.

К.Мерзликин также отметил, что нынешняя тенденция по запрету проведений подобных акций связана с тем, что власть боится массовых мероприятий, полагая, что таким образом рано или поздно народ посредством согласованного митинга может потребовать смены власти.



По его словам, организаторы шествия «Бессмертный ГУЛАГ» в память о жертвах коммунистического террора и в поддержку политзаключенных намерены подавать заявку до тех пор, пока акцию не согласуют.

«Мы все еще верим, что согласование последует, и мы проведем акцию 13 октября. Но если и далее последует такой произвол, и нам откажут, мы намерены двигаться вплоть до ЕСПЧ. Также мы будем проводить различные мероприятия — одиночные пикеты, и рассчитываем на общественную поддержку москвичей. В любом случае мы отступать не намерены, поскольку считаем», — подчеркнул он.

с.