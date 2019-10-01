Координатор саранского штаба Навального Евгений Пашуткин вместе с семьей попросил политического убежища в Финляндии

Координатор саранского штаба Алексея Навального Евгений Пашуткин вместе с семьей попросил политического убежища в Финляндии. Об этом он сам сообщил «МБХ Медиа». По его словам, поездка планировалась заранее, однако после отъезда ими заинтересовались правоохранительные органы. Активист рассказал, что на него составлены два административных протокола по статье об участии в нежелательной организации, и он опасается, что может стать фигурантом уголовного дела. Поводом для протоколов стал показ фильма о члене совета «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко. Суть претензий заключалась в том, что на экране был показан логотип этой общественной организации.