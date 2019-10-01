Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск «Автодора» к девяти оппозиционерам

Они должны выплатить 3 миллиона 400 тысяч рублей за якобы поврежденное городское имущество во время акции 27-го июля. Предприятие требовало взыскать в ответчиков 11,5 миллионов. По версии компании, участники акции повредили газоны, кусты и скамейки. Кроме того, пришлось выделить автомобили для перекрытия дорог. Защита оппозиционеров настаивала на недостаточности доказательств, а также ходатайствовала о привлечении в качестве соответчика сотрудников силовых ведомств. Суд в этом отказал.

Сегодняшнее решение будет обжаловано.