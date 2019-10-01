В кабинете зам.гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова проходит обыск

Его самого отвезли на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, это связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Оно было возбуждено в связи с нарушением в 2016-17 годах правил проведения тендеров на оказание услуг. Как пишет «База», ущерб от махинаций достигает 250-ти миллионов рублей. Официального подтверждения этой информации нет.