Нападение на училище в финском городе Куопио совершил гражданин Финляндии, родившийся в этой стране

У него с собой было холодное и огнестрельное оружие, — сообщается в Твиттере полиции. Подозреваемый серьезно пострадал при задержании. Сейчас он находится в больнице. Ему вменяется покушение на убийство и несколько случаев применения насилия. По данным местных СМИ, нападавший сам учится в этом училище. Как говорят очевидцы, он пришел с саблей и мечом в руках и напал на учителя, после чего началась паника. По некоторым данным, главной целью преступника была одна из студенток. Именно она и оказалась его жертвой. Еще десять человек пострадали.