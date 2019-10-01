В Элисте прошла очередная акция за отставку нового мэра Дмитрия Трапезникова

Ранее он возглавлял самопровозглашенную ДНР. Участники схода отмечают, что его назначение противоречит федеральному и республиканскому законодательству, поскольку он не является уроженцем Калмыкии и даже не является гражданином России. Об этом сказал «Интерфаксу» глава регионального отделения «Яблока» Батыр Боромангнаев. По его оценке, в акции приняли участие около 300 человек.

Это уже третий митинг за последние три дня. Трапезников был назначен исполняющим обязанности главы столицы Калмыкии на прошлой неделе.