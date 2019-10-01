Киев подписал «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, новый закон будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью. Документ подразумевает проведение выборов на территориях Донецкой и Луганской областей по законам Украины. Если наблюдатели ОБСЕ их признают, закон об особом статусе вступит в силу. Президент подчеркнул, что «никаких выборов под дулом пулемета не будет и быть не может». Он также отметил, что на сегодняшнем заседании контактной группы в Минске были сняты последние препоны для проведения саммита «нормандской четверки». Конкретные даты станут известны в ближайшее время. В «нормандском формате», напомню, помимо Украины участвуют Россия, Франция и Германия.