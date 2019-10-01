Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск «Автодора» к девяти оппозиционерам

Они должны выплатить 3 миллиона 400 тысяч рублей за якобы поврежденное городское имущество во время акции 27-го июля. Предприятие требовало взыскать в ответчиков 11,5 миллионов. По версии компании, участники акции повредили газоны, кусты и скамейки. Кроме того, пришлось выделить автомобили для перекрытия дорог.

Как рассказал «Эху Москвы» директор ФБК Иван Жданов, данное решение неудивительно, по всем остальным искам стоит ожидать обвинительных приговоров.

Решение Коптевского суда столицы, который удовлетворил иск «Автодора» к организаторам митинга 27 июля, носит «политический характер». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Это решение политическое. Оно принято для того, чтобы наказать оппозиционеров рублем. Хорошо хоть удовлетворили не 11 млн. рублей, а 3,4 млн.», — сказал он.

По словам И.Жданова, те доказательства, которые представляли в суде сторона обвинения, такие как ксерокопия фотографии газона, также вызывает много вопросов в отношении правомерности решения суда. «Назвать это судебным процессом было невозможно, потому что судья отказывал в удовлетворении все ходатайства защиты. И более того, формулировала сама позицию для истцов», — отметил он.

И.Жданов добавил, что данное решение будет обжаловано.

Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении убытков на 11.5 миллионов рублей, поданный «Автодором» к организаторам несанкционированного митинга 27 июля. Оппозиционерам предстоит выплатить компенсацию в размере 3,5 миллионов.

Жданов отметил, что представленные стороной обвинения доказательства – например, ксерокопии фотографий газона – также вызывают много вопросов в отношении правомерности решения суда.