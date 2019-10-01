Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев вновь оштрафован за нарушение закона об иноагентах
Мещанский суд Москвы присудил ему выплатить 100 тысяч рублей за отсутствие упоминания этого статуса на сайте правозащитной организации.
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Мещанский суд Москвы присудил ему выплатить 100 тысяч рублей за отсутствие упоминания этого статуса на сайте правозащитной организации.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…