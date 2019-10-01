Власти Нидерландов попросили российскую прокуратуру помочь найти Владимира Цемаха

Власти Нидерландов попросили российскую прокуратуру помочь найти бывшего командира противовоздушной обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха. Его хотят допросить по делу о крушении «Боинга» в июле 2014 года в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Нидерландов в России Роба Свартбола.

Цемах был включен в список людей, которых Москва и Киев обменяли 7 сентября. Позже его дочь сообщила, что он вернулся в ДНР.