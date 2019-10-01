Обыск проходит в кабинете одного из топ-менеджеров «Аэрофлота»

Его проводят сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. по его словам, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Оно связно с нарушением в 2016-17 годах правил проведения тендеров на оказание услуг. Также сообщается, что зам.гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова доставили на допрос в Следственный комитет. По результатам будет принято решение о его процессуальном статусе. Официального подтверждения этой информации пока нет.