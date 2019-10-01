Киев подготовит новый закон об особом статусе Донбасса

Он будет содержать положения «формулы Штайнмайера». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сегодня были устранены последние преграды на пути к проведению саммита «нормандской четверки». В ближайшее время должны стать известны даты. Зеленский также отметил, что на встрече трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о начале разведения войск. Президент пообещал, что местное население будет защищено, и отвод военных никак не повлияет на их безопасность. Также на заседании обсуждался вопрос о следующем этапе обмена пленными.