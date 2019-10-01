ГИБДД Санкт-Петербурга проверит информацию о нарушении Михаилом Боярским правил дорожного движения

Это связано с публикацией в интернете фотографии, на которой предположительно автомобиль народного артиста неправильно припаркован на Невском проспекте. Как сообщили «Интерфаксу» в региональной Госавтоинспекции, если этот факт подтвердится, к виновному будут приняты меры вне зависимости от того, кем он является. Сам артист на вопрос журналистов об этой ситуации ответил грубостью.

Судя по фотографиям очевидцев, Михаил Боярский припарковал свой «Мерседес» на Невском проспекте, причем против движения. Свидетели рассказали, что народный артист выехал с прилегающей к главной городской магистрали Большой Конюшенной улицы, развернулся и остановил свой автомобиль. Журналисты издания Фонтанка.ру попытались получить у Боярского комментарий по этому поводу. В беседе известный мушкетер признался, что машина действительно принадлежит ему, однако заявил, что в этот день на Невском не парковался и добавил: «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас». В комментариях горожане отмечают, что не первый раз видят автомобиль народного артиста, оставленный с нарушением правил дорожного движения.

Отметим, что Михаил Боярский живет неподалеку от места неудачной парковки.