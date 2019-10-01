Псковская журналистка Светлана Прокопьева считает возбужденное в отношении нее уголовное дело убийством свободы слова

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют в оправдании терроризма, считает возбужденное в отношении нее уголовное дело убийством свободы слова. Кроме того, по ее словам, правоохранители пытались усмотреть подтверждение ее вины практически во всех вещах во время обысков.

Напомним, поводом для преследования Прокопьевой стали рассуждения о поступке 17-летнего подростка, который осенью 2018-го года взорвал самодельное устройство у входа в здание архангельского управления ФСБ.