Трехстороння контактная группа по Украине подписала так называемую «формулу Штайнмайера»

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Информацию подтвердил член делегации самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник. По его словам, форма документа не менялась. Вопрос обмена пленными пока не решен. Между тем, украинские власти пока не подтверждают эти сообщения.

Документ назван по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИДа страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Он предполагает механизм закрепления за Донбассом временного особого статуса на время проведения там выборов, которые должны пройти по украинскому законодательству. Они должны быть признаны ОБСЕ. После этого закон об особом статусе должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Предполагалось, что это должно ускорить выполнение минских договоренностей и поэтапное снятие санкций с России. Ранее Москва отказывалась от участия во встрече лидеров стран «нормандской четверки» без согласования этой формулы. Идея обсуждалась с 2015-го года, но никогда не была оформлена в единой редакции.

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» может привести к волнениям внутри самой Украины. такое мнение «Эху Москвы» высказал украинский политолог, ведущий телеканала «Прямий» Тарас Березовец.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске подписала «формулу Штайнмайера». Подписание Украиной этого документа может привести к «политическому кризису» внутри страны. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог, ведущий телеканала «Прямий» Тарас Березовец.

«Если это произошло (подписание документа), то это вполне может вызвать серьезный государственный политический кризис. Потому что «формула Штайнмайера» достаточно стала одиозна с момента, как ее стал активно продвигать министр иностранных дел Вадим Пристайко. В Киеве уже проходили предупредительные митинги, когда собирались ветераны АТО, и говорили о том, что в случае подписания Украиной этой формулы, может привести к острому политическому кризису. Есть шанс, что это выплеснется на улицы», — сказал он.

По словам Т.Березовца, самая «противоречивая» норма, которая содержится в этом документе, говорит о том, что выборы должны пройти в соответствии с требованиями ОБСЕ и украинского законодательства.

Также политолог добавил, что для российско-украинских отношений подписание формулы «Штайнмайера» «открывает возможности для реализации мирного плана» президента Украины В.Зеленского, который, по мнению Т.Березовца, пока никто не видел.

«Украинская власть под давлением, которое я не исключаю, может быть, вынуждена будет либо пересматривать, либо отказываться от этих подписанных соглашений, поскольку сегодня власть Зеленского достаточно не прочна, несмотря на ее популярность. Избиратель, который его поддерживал — это пассивная часть общества. А активное меньшинство, которое его не поддерживает, те люди, которые могут выходить и отстаивать свою точку зрения на улицу», — отметил политолог.

«Формула Штайнмайера» предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Он также не исключил, что украинское правительство будет вынуждено отменять подписанные сегодня договоренности или пересматривать их условия.