Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Информацию подтвердил член делегации самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник.

Документ назван по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.