Телеведущий Владимир Соловьев пытается убедить публику, что не он является героем новой популярной песни «Вечерний мудозвон». Вторые сутки он выдвигает свои версии о том, кому посвящена песня Бориса Гребенщикова.

Ведущий государственного телевидения и радио Владимир Соловьев предположил, что лидер группы «Аквариум» мог вдохновиться событиями иностранной политики, когда писал этот текст. Соловьев отметил, что песня «Вечерний мудозвон» рассказывает о президенте Украины. В интервью телеканалу 360 телеведущий сказал, что политик, «ранее играл этим самым музыкальным инструментом на фортепиано». Таким образом, он делает отсылку к выступлению Зеленского из тех времен, когда тот был комиком.

Многие люди напрямую связывают лирического героя из текста с известным телеведущем. По крайней мере, в опросе, который проводил блогер Илья Варламов, этот вариант выбрало более половины пользователей, и он победил с большим отрывом.

Еще вчера у Соловьева была другая версия. Он утверждал, что Борис Гребенщиков имел в виду ведущего программы «Вечерний Ургант», но после этого ситуацию прокомментировал сам певец. Лидер группы «Аквариум» написал буквально следующее «между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние – как между достоинством и позором». При этом Гребенщиков не уточнил о ком точно идет речь в произведении. В самой песне конкретных имен также не было.

Клип на песню «Вечерний мудозвон» появился на youtube-канале Гребенщикова три дня назад. Его просмотрели пятьсот тысяч раз. Тем временем появились и другие версии видео, где напрямую фигурируют Владимир Соловьев и другие ведущие государственных каналов, которых часто обвиняют в пропаганде.

Борис Гребенщиков неоднократно высказывался на социальные и политические темы. Так минувшим летом он выступал в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Песня Бориса Гребенщикова «Вечерний мудозвон» отлично отражает всех прокремлевских телеведущих. С таким мнением в эфире «Эха Москвы» выступил журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий.

Он также отметил, что тот факт, что музыка в последнее время так активно врывается в информационное пространство, не может не радовать.