Владимир Соловьев пытается убедить публику, что не он является героем новой популярной песни «Вечерний мудозвон»
Телеведущий Владимир Соловьев пытается убедить публику, что не он является героем новой популярной песни «Вечерний мудозвон». Вторые сутки он выдвигает свои версии о том, кому посвящена песня Бориса Гребенщикова.
Ведущий государственного телевидения и радио Владимир Соловьев предположил, что лидер группы «Аквариум» мог вдохновиться событиями иностранной политики, когда писал этот текст. Соловьев отметил, что песня «Вечерний мудозвон» рассказывает о президенте Украины. В интервью телеканалу 360 телеведущий сказал, что политик, «ранее играл этим самым музыкальным инструментом на фортепиано». Таким образом, он делает отсылку к выступлению Зеленского из тех времен, когда тот был комиком.
Многие люди напрямую связывают лирического героя из текста с известным телеведущем. По крайней мере, в опросе, который проводил блогер Илья Варламов, этот вариант выбрало более половины пользователей, и он победил с большим отрывом.
Еще вчера у Соловьева была другая версия. Он утверждал, что Борис Гребенщиков имел в виду ведущего программы «Вечерний Ургант», но после этого ситуацию прокомментировал сам певец. Лидер группы «Аквариум» написал буквально следующее «между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние – как между достоинством и позором». При этом Гребенщиков не уточнил о ком точно идет речь в произведении. В самой песне конкретных имен также не было.
Клип на песню «Вечерний мудозвон» появился на youtube-канале Гребенщикова три дня назад. Его просмотрели пятьсот тысяч раз. Тем временем появились и другие версии видео, где напрямую фигурируют Владимир Соловьев и другие ведущие государственных каналов, которых часто обвиняют в пропаганде.
Борис Гребенщиков неоднократно высказывался на социальные и политические темы. Так минувшим летом он выступал в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
Песня Бориса Гребенщикова «Вечерний мудозвон» отлично отражает всех прокремлевских телеведущих. С таким мнением в эфире «Эха Москвы» выступил журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий.
Он также отметил, что тот факт, что музыка в последнее время так активно врывается в информационное пространство, не может не радовать.