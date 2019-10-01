Сегодня московский «Локомотив» сыграет матч второго тура Лиги Чемпионов

В Москву приехали футболисты мадридского «Атлетико».

Последние две недели прошли для «Локомотива» феерически. Даже вылет из кубка обладателем, которого «Локо» являлся до середины прошлой недели, остался в тени. Зато была добыта гостевая победа над «Байером» в Лиге Чемпионов и обыгран в гостях питерский «Зенит» в чемпионате России. Авторитет Юрия Семина сейчас непререкаем. Даже в отсутствии лидеров – братьев Миранчуков и Джефферсона Фарфана команда продолжает играть в отличенный футбол. Тем не менее, стоит вспомнить и о том, как несколько лет назад «Локомотив» пересекся с испанцами в 1/8 финала Лиги Европы и был унижен в Москве со счетом 1-5. Об этом уже говорили, когда «Локомотив» попал в компанию к мадридцам. Ее назвали группой смерти, но один смертельный сосед уже пострадал. «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» 2-2, уступая 0-2. Клуб потерял этим летом Антуана Гризмана, которого перекупила «Барселона», а значит в атаке это будет несколько другая команда. Скорее всего «Локомотив» будет оборонятся в расчете на Смолова и Крыховяка впереди, но 1-5 повторится вряд ли.

Матч Лиги Чемпионов «Локомотив» – «Атлетико» начнется в 22 часа. Трансляция на телеканале Матч ТВ.