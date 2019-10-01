В Москве простились с режиссером Марком Захаровым

Он скончался на 86-году жизни.

На Малой Дмитровке с самого утра было непривычно тихо. Движение машин перекрыли, по обеим сторонам улицы расставили росгвардейцев и металлические заграждения, но усиленные меры безопасности казались избыточными. Самыми высокопоставленными чиновниками на церемонии стали Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Они, а также сотрудники театра и ряд знаменитостей воспользовались отдельным входом. Большинство же москвичей шли к парадному входу от Пушкинской площади, минуя рамки металлодетекторов. Очередей не было, но поток людей не прекращался. Рядом шли простые зрители, коллеги и друзья Захарова. Режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов обратил внимание на присущую Захарову самоиронию.

Юлий Ким, чьи песни звучали в «12 стульях» и «Убить дракона», также пришел сегодня на панихиду.

Известные актеры и режиссеры с цветами в руках то и дело останавливались перед «Ленкомом», чтобы ответить на вопросы журналистов. Олег Меньшиков, Владимир Меньшов, Карен Шахназаров и многие другие. Всем удавалось обойтись без громких и пафосных речей. Проводить Захарова в последний путь пришли его знаменитые ученики, например, Дмитрий Дюжев.

Строгим как хороший родитель Захарова назвал еще один его ученик, режиссер Жора Крыжовников.

Гроб с телом режиссера стоял на сцене под портретом Захарова. Рядом венки, море цветов. Слева родные и близкие друзья. В зрительном зале едва слышна музыка. Это песни из фильмов Захарова. После минуты молчания слово взяла народная артистка Инна Чурикова.

Церемония продолжалась несколько часов. Любимого режиссера провожали аплодисментами.

Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Олега Табакова и Леонида Броневого.