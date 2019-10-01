«КоммерсантЪ» сообщает подробности уголовного дела в отношении высокопоставленного офицера ФСБ Кирилла Черкалина

Газета «КоммерсантЪ» сообщает сегодня подробности уголовного дела в отношении высокопоставленного офицера ФСБ Кирилла Черкалина, который находится в СИЗО Лефортово по обвинению во взяточничестве. Выяснилось, что деньги он предпочитал получать в непосредственной близости от места работы – либо у входа в здание, где располагается его управление, либо в кафе на Лубянской площади.

«КоммерсантЪ» отмечает, что большая часть средств находилась в квартире, приобретенной специально для их хранения. Газета напоминает, что так же поступал и полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого было конфисковано средств на сумму около 9 миллиардов рублей.