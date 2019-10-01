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18:17, 01 октября 2019

Никаких новых послаблений фигурантам «московского дела» не планируется

Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о шести фигурантах и по словам собеседника агентства переквалификации их действий в сторону смягчения не планируется, а дела в отношении них будут доведены до суда. В настоящее время под следствием находится Самариддин Раджабов, Эдуард Малышевский, Никита Чирцов, Егор Жуков, Сергей Фомин и Айдар Губайдулин.

Напомним, после серии массовых акций в отношении нескольких обвиняемых по «московскому делу», уголовное преследование было прекращено, а приговор в отношении Павла Устинова смягчен до условного.



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