В здании СК в Техническом переулке сегодня был убит сотрудник этого ведомства, полковник юстиции Владимир Капустин

В здании Следственного комитета в Техническом переулке сегодня был убит сотрудник этого ведомства, полковник юстиции Владимир Капустин. Мужчина средних лет напал на него с ножом, от полученных ранений Капустин чуть позже скончался. Очевидица, находившаяся рядом с погибшим, рассказала, что злоумышленник пытался скрыться с места преступления.

Как сообщает «Интерфакс», нападавшим оказался 39-летний уроженец Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. По данным источника, он ранее неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что СК окажет всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего.