Сегодня самые разные СМИ публикуют открытое письмо нашей коллеги Светланы Прокопьевой

К акции подключились различные медиа – от районной газеты «МОХ» до телеканала «Дождь». Обращение Светланы вы можете прочитать и на сайте «Эха Москвы».

Против нее возбуждено уголовное дело, по которому ей грозит до семи лет лишения свободы. Поводом стала ее колонка на радио «Эхо Москвы в Пскове», где она размышляла о причинах теракта в Архангельске, когда молодой человек взорвал бомбу в местном управлении ФСБ.

Союз журналистов России не видит в тексте журналистки Светланы Прокопьевой следов поддержки экстремизма. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал председатель организации Владимир Соловьев.

Он также заметил, что в его распоряжении есть заключение, в котором несколько профессоров лингвистики также говорят о том, что в тексте нет поддержки экстремизма и терроризма.