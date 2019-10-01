Скандал вокруг онкологического центра имени Блохина сегодня вышел на новый уровень

Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга подали заявление об увольнении. Об этом «Эху Москвы» рассказала председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Кроме того, в эфире «Эха Москвы» Васильева заметила, что для решения этого конфликта необходим диалог всех сторон. Она обратила внимание на тот факт, что в институте собрали пресс-конференцию без участия самих врачей и это вызывает вопросы.

На пресс-конференции директор центра Блохина Иван Стилиди заявил, что ему известно о пяти заявлениях об увольнении врачей. Он также негативно высказался о замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгии Менткевиче, который говорил о недостатках в работе института.

По мнению Стилиди, недовольство врачей, которые ранее обратились к президенту, может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также тем, что новый директор Светлана Варфоломеева обратила внимание на конфликт интересов с ситуацией, когда врач является учредителем благотворительного фонда.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что врачебное сообщество не поддержит врачей, которые решили уволиться, и считает их действие шантажом.

Рошаль считает, что надо дождаться выводов комиссии, которая создана после конфликта с врачами.

По словам замдиректора НИИ Детской онкологии и гематологии Максима Рыкова, с момента назначения на должность директора НМИЦ им. Блохина Светлана Варфоломеева «принуждала» врачей центра уволиться по собственному желанию. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С первого дня своего пребывания на этой должности она (С.Варфоломеева) призывала меня и моих коллег к увольнению по собственному желанию. А когда врачи отказывались это сделать, она грозила сокращением ставок», — сказал он.

По словам м.Рыкова, этот конфликт начал свое развитие с момента назначения С.Варфоломеевой на должность директора 4 июня 2019 года.

«С первого дня, придя в институт, она сразу заняла активную агрессивную позицию по отношению к сотрудникам. Было предложено мне и моим коллегам уволиться, создавались невыносимые условия для врачей, и для пациентов в том числе: грубое психологическое давление, агрессивная и лживая политика, которую она проводила – полный запрет на контакты со СМИ. Запрещали не только врачам, но и детям и их родителям: их запирали в палатах, охранники не разрешали им выходить в коридор, чтобы те не могли выйти и изложить свою точку зрения открыто», — рассказал он.

На первой встрече руководства центра и М.Рыкова, директор С.Варфоломеева открыто заявила, что желает заменить весь врачебный состав этого лечебного заведения.

«На мой вопрос на первой нашей встрече – хочет ли она всех врачей НИИ детской онкологии и гематологии заменить на выходцев ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, она мне ответила открыто – да, хочу», — сообщил он.

М.Рыков также добавил, что большая проблема заключается в том, что на новые должности берут некомпетентных врачей с маленьким стажем работы, которые не в состоянии выполнять свои обязанности.

Также он отметил, что назначенной комиссии Минздрава, которая должна дать оценку работе института, у врачей «нет никакого доверия».

«Члены этой комиссии почему-то приезжают для проверки в выходные дни и в вечернее время. В их объективности мы не уверены», — отметил М.Рыков.

Число заявлений врачей института об увольнении, по словам М.Рыкова, только будет расти.

В понедельник в ролике на канале Youtube врачи-онкологи потребовали отстранения нового директора института, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается.

В нынешней ситуации с институтом имени Блохина важно то, что комиссия снова может решить ситуацию локально, не решая проблему глобально. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

Комиссия Минздрава, созданная для рассмотрения конфликта в Национальном медицинском исследовательском центре «(НМИЦ) онкологии им.Блохина, может решить ситуацию локально, не решая системных проблем. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

«В данный момент работает комиссия Минздрава, рассматривая этот конфликт, и какое-то локальное решение будет найдено. Ведь увольняется большая группа детских онкологов, это люди, которые делают операции, и работа центра Блохина на этих людях во многом завязана. Я думаю, что комиссия будет пытаться как-то эту ситуацию сгладить. Но сама тенденция, когда эти случаи коллективных социальных протестов учащаются, это настораживает. Это говорит о том, что в самой системе здравоохранения есть большие системные проблемы», — сказал Е.Гонтмахер.

По его словам, в России нет «своей модели здравоохранения», и в системе накопилось много проблем, которые требуют широкой общенациональной дискуссии на тему того, «как ее строить в дальнейшем».

«У нас есть ОМС, но оно не является страхованием по сути, что говорили с самых высоких трибун, и мы должны понимать, во всем мире выбирают либо бюджетное страхование, либо страховое. А у нас такого выбора не было сделано, чтобы это была реальная модель, а не фиктивная, которая существует только на бумаге. Для этого нужна большая общественная дискуссия, которую у нас не проводят. У нас все решения принимаются кулуарно, ни привлекая никого, в том числе медицинскую общественность. Вот поэтому такие конфликты возникают», — заключил он.

Ранее 26 онкологов выступили с видеообращением, что если не будет выполнено их требование о смене главы Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии в структуре НМИЦ им. Блохина, то все поддержавшие обращение онкологии напишут заявления об увольнении. Пятеро из них уже написали заявления об увольнении.

Он также заметил, что по вопросам проблем в первом медицинском звене Путиным уже дано распоряжение подготовить решение проблем с перегрузкой сотрудников мед учреждений.

В Кремле сослались на публикацию о том, что объем проблем в НИИ детской онкологии им. Блохина, где 26 врачей собираются уволиться, преувеличен. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Накануне появилось видеообращение 26-ти врачей НИИ Детской онкологии им. Блохина. Они угрожали массовым увольнением и требовали отстранения от должности директора, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники. Сегодня врачи уволились.