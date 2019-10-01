Александр Протасовицкий, осужденный по делу о драках с участием Кокорина и Мамаева, не сможет раньше выйти на свободу

Александр Протасовицкий, осужденный по делу о драках в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не сможет раньше срока выйти на свободу. Суд в Брянской области отказал в его ходатайстве об УДО, объяснив это рядом взысканий, которые он получил летом. Аналогичные прошения Мамаева, Кокорина, а также его брата были удовлетворены. Все трое вышли на свободу 17 сентября. Срок заключения Протасовицкого заканчивается 13 ноября.