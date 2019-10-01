Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос

Она должна завтра явиться в главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Об этом говорится в повестке, которую Синдеева опубликовала в Фейсбуке. Гендиректора «Дождя» намерен допросить в качестве свидетеля старший следователь по особо важным делам Рустам Габдулин, который возглавляет группу по расследованию «московского» дела. Предыдущий допрос прошел 10-го сентября. На нем Синдееву спрашивали о том, как «Дождь» освещал несогласованную акцию 27-го июля, а также об источниках финансирования телеканала.