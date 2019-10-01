В Коптевском суде Москвы в эти минуты продолжается рассмотрение иска «Автодора» к девяти оппозиционерам

Предприятие требует взыскать с них 11,5 миллионов рублей в качестве компенсации убытков за якобы испорченное во время несогласованной акции 27-го июля городское имущество. Одна из ответчиц, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина, заверила «Эхо Москвы», что время акции ничего повреждено не было, и этот иск не имеет никаких оснований.

Напомним, ранее Коптевский суд удовлетворил иск Мосгортранса к организаторам акции на 1,2 миллиона рублей. Аналогичные иски подали московский метрополитен, служба такси и ресторан «Армения» на общую сумму свыше 14-ти миллионов. Кроме того, 1 миллиард рублей требует от ФБК и телеканала «Дождь» компания по аренде автомобилей «Флай Авто».