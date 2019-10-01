Полковника Следственного Комитета убили в Москве

Нападавший уже задержан.

Следователь Владислав Капустин умер в реанимации после того, как получил ранение ножом в спину. На выходе из здания ведомства на на него напал 39-летний житель Петербурга Сергей Григорьев. Сейчас его уже задержали. Телеграмм-канал «База» опубликовал видео с допросом нападавшего. Там мужчина говорит, что таким образом ответил на несправедливое отношение к нему и его семье.

О каком именно деле идет речь, пока неизвестно. В Следственном Комитете отметили, что нападавший «состоит на учете в психоневрологическом диспансере» и «в ходе первичного общения проявил неадекватность поведения». По факту убийство завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В Следственном комитете отметили, что убитый офицер работал с обращениями граждан и не занимался расследованием уголовных дел.