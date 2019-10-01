Минздрав обвинил в грубом нарушении врачебной этики сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии Центра им. Блохина

Минздрав обвинил в грубом нарушении врачебной этики сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии Центра имени Блохина. Таким образом ведомство отреагировало на видеообращение врачей, которые пожаловались на руководство института. Сегодня также стало известно, что все онкологи – 26 человек — подали заявления об увольнении. В министерстве отмечают, что созданная в ответ на поступившие жалобы комиссия пришла к выводу о том, что за время работы главы НИИ Светланы Варфоломеевой увольнения там не проводились, а ее требования к коллективу абсолютно обоснованы.

Между тем, зам.директора НИИ Максим Рыков сказал в эфире «Эха Москвы», что конфликт в институте начался именно с момента назначения на должность Варфоломеевой.

По словам Рыкова, большая проблема заключается в том, что на новые должности берут некомпетентных врачей с маленьким стажем, которые не в состоянии выполнять свои обязанности.