Венесуэла совершила в рублях очередную выплату выданного Россией кредита в 3 миллиарда долларов

Об этом сообщил РБК замминистра финансов Сергей Сторчак. По его словам, такое право предоставляется всем дебиторам. Ранее стало известно, что Венесуэла выплатила России очередной транш в счет обслуживания долга, однако в каких именно активах, известно не было.

После того, как США ввели санкции против правительственных органов Венесуэлы, проведение платежей в безналичных долларах стало практически невозможным. Эксперты предполагали, что Каракас может провести платеж в другой валюте либо использовать бартер, рассчитавшись с Россией нефтью или золотом.