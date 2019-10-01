Губернатор Камчатского края Илюхин предложил Навальному возглавить одно из отдаленных северных сел региона
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил Алексею Навальному возглавить одно из отдаленных северных сел региона. Это, по его мнению, позволит «радикально улучшить знания о Камчатке» и «получить бесценный управленческий опыт», пишет «Коммерсантъ». Таким образом губернатор отреагировал на критику со стороны оппозиционера. В конце сентября на канале «Навальный Live» был показан ролик о заброшенной сельской котельной, которую местный министр ЖКХ объявил действующей, хотя она не работает с 1999 года. Илюхин сказал газете, что Навальный «транслировал на всю страну неправду, заявив, что на эту котельную 20 лет тратились бюджетные деньги».