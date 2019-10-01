В мэрию Москвы подали новую заявку на проведение акции «Бессмертный ГУЛАГ» в память о жертвах коммунистического террора и в поддержку политзаключенных. Она планируется на проспекте Сахарова 13 октября. Об этом сообщил «МБХ медиа» один из заявителей Михаил Шнейдер. По его словам, текст заявки практически не отличается от предыдущей. Количество участников указано «до 500 человек», конкретизировано, кто отвечает за медпомощь.

Акцию планировалось провести 6 октября с участием тысячи человек. Власти отказали в согласовании, на том основании, что организаторы при подаче уведомления не указали способы обеспечения общественного порядка и медицинской помощи, а заявленные места якобы не отвечают требованиям безопасности.